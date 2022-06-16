Абрамченко: Россия в 2022 году нарастила экспорт продовольствия на 16%

Россия наращивает экспорт продовольственной продукции, несмотря на существующие сложности, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2022.

«За пять месяцев текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК на 16%, несмотря на все факторы риска. Например, в Южную Корею мы экспортировали продовольствия на 19% больше, на 33% увеличили поставки в Беларусь, в 3,6 раза — в Индию», — сообщила вице-премьер.

Она отметила, что Россия кормит не только себя, но и ключевые страны с точки зрения количества населения.

«Численность населения на планете, по оценкам экспертов, к 2050 году вырастет до 10 миллиардов человек. Это значит, что страны-доноры продовольствия, такие как Россия, должны понимать, что дальше придется кормить большее количество людей на планете. Для этого нужно бережно относиться к запасам почвенных и водных ресурсов», — подчеркнула Абрамченко.

Ранее в ходе выступления она напомнила участникам форума, что Россия занимает первое место в мире по площади земельных ресурсов и второе место на планете по запасам пресной воды.