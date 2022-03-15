Абрамченко: Россия наращивает сотрудничество по импорту продовольствия

Агропромышленный рынок России не пострадает от санкций со стороны стран Запада, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Страна расширяет поставки импорта и переориентирует рынок, а также расширяет партнерскую сеть с дружественными странами.

«Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», — сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

В частности, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе, из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Также открыты поставки инкубационного яйца. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпизситуации по болезням птиц, разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками „впрок“. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сказала Виктория Абрамченко.