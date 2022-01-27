Абрамченко: регионы приступили к выбору площадок для 8 экотехнопарков

Восемь современных экотехнопарков построят в России к 2024 году в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». Правительство совместно с регионами уже приступило к выбору площадок для их размещения, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«К концу 2024 года в рамках инициативы впервые в нашей стране будут построены 8 современных экотехнопарков. <…> В 2022 году планируем завершить принятие всех нормативных актов, утвердить 4 отраслевые программы применения вторсырья в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве и приступить к созданию экотехнопарков», — сказала Абрамченко.

По ее словам, с учетом недропользования в России формируется более восьми миллиардов тонн отходов, полезную часть из которых можно было бы ввести во вторичный оборот и привлечь в экономику. Например, извлечение золота, платины и серебра из бытовой техники и электроники в 13 раз эффективнее, чем из руды.

К 2030 году захоронение твердых коммунальных отходов должно снизиться в два раза, половина упаковки — перерабатываться, доля использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве — достигнуть 25%, в строительстве — 20%, в промышленности — 15%. Для этого в 2021 году были подготовлены правила поддержки проектов с использованием зеленых облигаций и справочник наилучших доступных технологий по утилизации и обезвреживанию отходов, разработан базовый проект федерального закона «Об использовании вторичных материальных ресурсов».

Всего в бюджете на данную инициативу в течение трех лет заложили 10,6 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году — 5,8 миллиарда рублей.