Абрамченко призвала защитить арендаторов государственных земель

Правительство не даст арендаторов государственных земель в обиду во время пандемии. Из-за коронавируса многие из них прекратили деятельность на этих участках, а закон этого не предусматривает. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила защитить арендаторов.

«Органы публичной власти в текущей ситуации должны практически в автоматическом режиме увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов», — заявила Абрамченко.

Она призвала проработать такой механизм, чтобы для решения вопроса было достаточного одного заявления от арендатора. Действующее законодательство не предусматривает возможности приостановить срок действия договора. В документе не прописано, что делать в экстремальной ситуации. По мнению Абрамченко, продлить аренду участков следует на три года.

Ранее Абрамченко сообщила о том, что власти поддержат российских аграриев в связи с разгулом коронавируса. Речь идет о льготном кредитовании и помощи на фоне роста цен на семена, удобрения и средства защиты растений.

В России из-за пандемии коронавируса ввели жесткие ограничения: люди живут в самоизоляции, а предприятия остановили работу. Всего в РФ зафиксировали 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 794 человека.