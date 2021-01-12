Абрамченко призвала к системному подходу решения экологических проблем в России

России необходим переход на экологичную упаковку и постепенный отказ от не поддающихся переработке ее видов. В стране «непаханое поле» проблем в сфере экологической политики и регулирования этой отрасли, но есть все инструменты для их устранения. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ответственная за качество окружающей среды, работу лесной отрасли, аграрную политику и производство продовольствия в российском правительстве, в беседе с газетой «Коммерсант» рассказала о первом годе на своем посту.

«Все направления, которыми я занимаюсь сейчас в экологической и климатической повестках, — непаханое поле и с точки зрения системы, и с точки зрения цифровизации, и с точки зрения нормативно-правовых актов, и с точки зрения просто накопленного вреда в стране», — подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что национальный проект «Экология» можно продлить до 2030 года и дальше — в этом направлении «будет чем заняться».

Абрамченко напомнила, что вопрос постепенного отказа от определенных видов упаковки или товаров заложен в концепцию расширенной ответственности производителя (РОП).

«От <…> коктейльных трубочек, ватных палочек, как и от определенной упаковки, например разноцветной бутылки, постепенно нужно отказываться. Она не перерабатывается», — заметила вице-премьер, указав на необходимость перехода страны на экологичную упаковку.

Для реализации национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» нужен раздельный сбор отходов и реализация обновленной концепции РОП. Требуется строительство современных экологичных полигонов и создание новых предприятий по сортировке и утилизации мусора. В списке мер значится и принятие закона о вторичных материальных ресурсах.

Процесс Абрамченко призвала развивать и фиксировать в нормативных актах. Бизнес тоже следует к нему подготовить. К решению проблем экологической повестки, сказала вице-премьер, нужно подходить системно. Некоторые из них накоплены с советского и постсоветского периода.

«Это воздействие нужно минимизировать, чтобы потом не платить очень дорого за восстановление среды и не ждать десятилетиями, пока экология восстановится. <...> Мне кажется, сейчас в стране есть все — и воля, и желание, и инструменты, чтобы экологическая повестка стала эффективной и реализуемой», — подчеркнула вице-премьер.