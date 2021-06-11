Абрамченко поставила задачу войти в топ-10 поставщиков продовольствия в мире

Россия должна войти в десятку стран по поставкам продовольствия в мире, такую задачу поставила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«За последние 20 лет произошел ускоренный рост отечественного сельского хозяйства. Россия не только обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных показателей по экспорту — в прошлом году мы смогли нарастить экспорт до 30,5 миллиарда долларов. Помимо этого, по итогам прошлого года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Задача на ближайшее десятилетие — войти в топ-10 стран мира — поставщиков продовольствия», — сказала Абрамченко на совещании, на котором обсуждали развитие сельского хозяйства России на ближайшие годы.

По словам зампреда правительства, агропромышленный комплекс России справился с вызовами пандемии и много где показал рост. Сейчас стоит задача перейти к интенсивному развитию сельского хозяйства и продолжить наращивать темпы производства. В оборот предстоит вовлечь как минимум 13 миллионов гектаров новых земель, развивать новые инвестиционные проекты.

Абрамченко привела успешный пример Северо-Кавказского федерального округа. Впервые там произвели свыше 550 тысяч тонн фруктов за год, а за пять лет производство выросло в четыре раза. Поэтому нужно и дальше закладывать сады, теплицы, работать над проектами с высоким потенциалом к производству, считает вице-премьер.