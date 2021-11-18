Абрамченко поручила снизить цены на электроэнергию для фермеров

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения для снижения стоимости электроэнергии для фермеров. Такое поручение она дала Минэнерго, Минсельхозу и ФАС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Минэнерго России, Минсельхозу России, ФАС России обеспечить исполнение поручений президента Российской Федерации о механизмах снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств», — сказано в поручении.

В пресс-службе вице-премьера подтвердили, что документ подлинный. Там отметили, что Минсельхозу, Минстрою и Росреестру поручили провести анализ сроков проведения административных процедур. Речь идет о процедурах, которые связаны с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе. Ведомства должны представить правительству страны идеи по упрощению этих административных барьеров до 13 декабря 2021 года.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также поручила Минприроды РФ подготовить поправки в закон «об охране окружающей среды». Она подчеркнула, что к концу этого года в стране ликвидируют 14 городских свалок.