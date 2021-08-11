Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб выброса нефти под Новороссийском

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти. Кроме этого, специалисты должны проверить информацию, представленную Российской академией наук (РАН), о занижении объемов разлива топлива.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера. Речь идет о выбросе нефти под Новороссийском, который произошел при погрузке из терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива», — сказали в пресс-службе.

Также Абрамченко поручила руководству ведомства взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Об экологическом происшествии стало известно 7 августа. Позже выяснилось, что пятно от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска оказалось значительно больше, чем предполагалось ранее. Площадь загрязнения составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров.