Абрамченко объяснила причину создания сахарных экспортных объединений в РФ

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о важности создания экспортных объединений по сахару. Они помогут поддерживать адекватные цены на внутреннем рынке.

Постановление о создании сахарных экспортных объединений премьер-министр Михаил Мишустин подписал 16 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Речь идет о продаже российского сахара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, принятие проекта постановления способствует поддержанию справедливых цен на рынке и реализации национального проекта «Международная корпорация и экспорт».

«Заключение соглашения между участниками позволит снизить затраты при экспорте, в том числе, за счет оптимизации логистических затрат», — сказано в сообщении пресс-службы Абрамченко.

По данным отраслевых профильных объединений, перепроизводство и снижение цен на сахар в России могло стать причиной банкротства сахарных заводов. Это, в свою очередь, могло привести к снижению конкуренции на внутреннем рынке и возникновению доминирующих игроков. В этом сезоне, по подсчетам отраслевой ассоциации, ожидается увеличение запасов для внутреннего рынка на 1,2 миллиона тонн к уровню 2019 года.

Минсельхоз РФ будет определять допустимый объем вывоза сахара белого и сахара-сырца из России, руководствуясь информацией о спросе и предложении на внутреннем рынке.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что запаса гречки и сахарного песка в России достаточно. ФАС выяснила, что повышение цен на эти продукты было связано с логистическими проблемами.

В феврале 2020 года появилась информация о том, что три российских сахарных завода перестанут работать из-за перепроизводства. Речь шла о Товарковском сахарном заводе в Тульской области, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане.