«Сибирский округ для меня родной»: Абрамченко отреагировала на назначение куратором СФО

Вице-премьер Виктория Абрамченко прокомментировала свое назначение куратором Сибирского федерального округа. Она продолжит работу по экологическому и сырьевому направлениям, а также в ближайшее время обсудит с губернаторами новые задачи.

«Сибирский округ для меня родной. Я родилась в Хакасии, жила и училась в Красноярске. В ближайшее время планирую детально погрузиться в проблемы каждого региона в составе округа. Вместе с губернаторами обсудим текущие вопросы и новые задачи социально-экономического развития. И, конечно, буду продолжать работу по текущей экологической повестке», — отметила Абрамченко.

Актуальными проблемами для округа по-прежнему остаются ликвидация объектов накопленного вреда, создание инфраструктуры обращения с отходами, снижение выбросов в атмосферу и реабилитация водных объектов. уточнила вице-премьер. Отдельно Абрамченко коснулась развития сырьевого направления, а именно недропользования и реформы лесного комплекса.

«Сибирь — динамично развивающаяся территория, которая обладает высоким инвестиционным потенциалом. При этом, мы должны добиться баланса экологически стабильной обстановки и технологического развития», — добавила Абрамченко.

Она также оценила создание института кураторства. По ее мнению, благодаря ему политика регионального развития обретет единство, федеральные власти должны максимально быть вовлечены в мероприятия на местах. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил ряд задач, среди которых повышение инвестпривлекательности регионов и экономический рост, создание рабочих мест, эффективный контроль за расходованием бюджетных средств.

Ранее стало известно о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, для чего создавался такой институт.