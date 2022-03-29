Абрамченко: инвесторам в лесопромышленную отрасль дадут отсрочку на год

Инвесторам дадут еще год для выполнения обязательств по созданию или модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября 2023 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщила зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, это позволит сохранить рабочие места и сырьевую базу.

«Это важная мера поддержки лесопромышленников. Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса. И конечно, позволит сохранить рабочие места на предприятиях», — сказала Виктория Абрамченко.

Отсрочку выполнения обязательств инвестора в качестве меры поддержки получат предприятия лесопромышленного комплекса, которые реализуют приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов. По правилам, если инвестор нарушил поквартальный график реализации проекта, то его могут исключить из перечня приоритетных, а также досрочно расторгнуть договор аренды лесного участка.

Чтобы нивелировать риски нарушения сроков реализации проектов и потери сырьевой базы, срок выполнения обязательств инвестора продлят на 12 месяцев со дня наступления такого срока.