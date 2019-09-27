«А говорить на русском, как вся Украина, включая президента и его жену, не слишком опасно? По этой логике Украине надо срочно переезжать в район острова Кирибати», — заявил с иронией Пушков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстанавливать авиасообщение с Россией опасно. По его словам, «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы решиться на такой шаг. Украински министр не исключил и блокировку железнодорожного сообщения с РФ. Однако это создаст ряд дополнительных трудностей для рядовых украинцев.