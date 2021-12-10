Путин рассказал о работавших в кабмине в 90-е сотрудниках ЦРУ

В правительстве России в середине 1990-х годов работали кадровые сотрудники ЦРУ. Американские власти позже привлекли их к уголовной ответственности за участие в приватизации.

Президент РФ Владимир Путин заметил, что ему пришлось избавлять кабмин от разведчиков США в начале 2000-х. Выступление главы государства на заседании Совета по развитию гражданского общества привело РИА «Новости».

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в США их потом привлекали к уголовной ответственности. Оказалось, что разведчики нарушили американские законы, приняв участие в приватизации.

Ранее российский лидер заявил, что в НАТО намерены сделать из РФ Московию.