В работе Минтруда нашли нарушения на 800 миллионов рублей

Большинство выявленных нарушений связаны с предоставлением субсидий. Минтруд и подведомственный ему Роструд участвуют в государственных программах «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения» и «Доступная среда». Расходы по ним были практически полностью выполнены — на 98-99%, при этом около четверти целевых показателей остались не реализованными.

Как заявил аудитор Сергей Штогрин, в основном неисполнение связано с тем, что ряд субсидий, поступающих в регионы на социальную поддержку граждан, «имеют заявительный характер».

«То есть все зависит от того, насколько граждане сами заявят свои права на получение соответствующей финансовой помощи», — пояснил аудитор.

Серьезные нарушения были выявлены в подведомственных Минтруду вузах. В некоторых учреждениях аспиранты обучались за бюджетные средства. Также аспирантам не индексировались стипендии.