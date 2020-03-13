Валентину Терешкову неоправданно раскритиковали в соцсетях за предложение дать действующему президенту возможность участвовать в следующих выборах. Но большинство простых россиян, в том числе и молодежь, поддерживают депутата и ее инициативу.

Во время беседы с «360» знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, что даже не слышал о критике в адрес Терешковой. Он удивился, что кто-то может сказать что-то плохое в ее адрес. Хоккеист подчеркнул, что большая часть населения, в том числе и молодежь, поддерживает предложение Терешковой.

Ее поддержал парламент — что еще нужно? И народ ее поддержал, 75%. Вы думаете, ее тревожит чье-то такое мнение, которое вообще никого не интересует? 75% молодого поколения ее поддерживает, поверьте мне, потому что я их вижу все время. А кто эту ахинею пишет в газетах — наплюйте на них, и все Вячеслав Фетисов.

10 марта Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение по количеству сроков, на которые может быть избран президент. Поправка позволяет действующему главе государства участвовать в выборах в 2024 году. Однако российский лидер отметил, что ограничения сроков убирать не стоит. По его словам, народ должен иметь гарантии регулярной сменяемости власти.