65,76% жителей Чукотки уже проголосовали по поправкам

«По данным на 10.00, проголосовали 19 561 человек, это 65,76%», — сказал собеседник агентства.

Всего на Чукотке работают 55 избирательных участков. Общее число избирателей в регионе составляет 33 194 человека. Более половины из них отдали свой голос в период с 25 по 30 июня.

1 июля в России наступил последний день голосования. Ранее завершилось дистанционное голосование по поправкам к Конституции. Оно длилось до 8 вечера 30 июня. Отдать свой голос не выходя из дома могли жители Москвы и Нижнего Новгорода. По предварительных расчетам, явка составила 91,16%.