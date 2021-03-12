В 2021 году власти потратят на федеральные трассы 552 млрд рублей

Из российского бюджета на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс в текущем году будет потрачено 552 миллиарда рублей. Средства будут выделены как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор».

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«В 2021 году в рамках государственной программы „Развитие транспортной системы“ на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание — свыше 385 млрд рублей», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на ремонт и строительство региональных дорог было выделено более 210 миллиардов рублей. Из них 70,5 миллиардов потратят в рамках «разблокировки средств» и 10,5 миллиарда из резервного фонда направлено Республике Крым.

Позже сообщалось, что регионам будет выделено дополнительно еще 100 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2021–2022 годах.