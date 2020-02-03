«Обратимся в ЕСПЧ». Орловский суд присудил компенсацию в 50 раз меньше исковой

Орловский суд рассмотрел дело, инициированное Александром Савчуком в отношении МВД России, и обязал ведомство выплатить ему 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. В 2016 году экс-полицейская Наталья Башкатова была признана виновной в халатности, ставшей причиной смерти Яны Савчук.

За 40 минут до гибели женщина позвонила участковой и сообщила, что ее избивает муж. Но Башкатова отказалась выезжать к ней домой.

«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила она. В 2019 году экс-полицейская получила два года колонии, но вины своей не признала, объяснив свое поведение должностной инструкцией. Ее защита пыталась утверждать, что гибель Яны была срежиссирована.

Адвоката Сергей Локтев сообщил «360», что изначальная сумма иска составляла пять миллионов рублей.

Ее размер мы обосновали аналогичной практикой по похожим делам, рассмотренным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), также связанным с бездействием сотрудников полиции при рассмотрении заявления о совершении преступления. Ответчик со стороны МВД возражал. Он утверждал, что не доказана тесная связь отца и дочери. Ведь он не пытался разобраться с ее обидчиком «по-мужски». Следовательно, не доказаны и его моральные страдания. Представитель ведомства также отрицал причинно-следственную связь между гибелью Яны Савчук и действиями сотрудников полиции Сергей Локтев адвокат.

Сергей Локтев добавил, что намерен пройти все российские инстанции и дойти до Европейского суда по правам человека.