На архипелаге Большой гряды Курильских островов строителями Минобороны будет возведен 51 сейсмостойкий объект. Уже введены в эксплуатацию более 25 различных строений.

На Итурупе и Кунашире для личного состава уже построены семь общежитий, еще одно сдадут в начале 2021 года. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замглавы Минобороны России Тимур Иванов.

«Все, что сейчас там строим, рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов», — сказал Иванов.

В начале декабря Курильских островах на боевое дежурство заступили расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа.

До сих пор Россия и Япония из-за споров о принадлежности Курильских островов не смогли заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.