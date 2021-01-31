Уголовное дело возбуждено за перекрытие дорог на акции 31 января в Москве

По уголовному делу о воспрепятствовании движения транспортных средств и пешеходов на путях сообщения во время несанкционированной акции в Москве в качестве свидетеля допрашивается задержанный 31 января Андрей Пивоваров.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Организаторов и участников несогласованного митинга не допустили на Лубянскую площадь. Силовики задерживали их на станциях метро. Собравшиеся устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО «Матросская тишина». Они перекрывали улицы и кидали снежки в полицейских, устраивали стычки. Стражи правопорядка задержала часть митингующих, к тем, кто оказывал сопротивление, применялись спецсредства.

Московская полиция сообщила, что в акции приняли участие примерно две тысячи человек. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы задержаны около 150 человек.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о единичных задержаниях несовершеннолетних на несогласованном митинге в Москве.

«В отделения полиции доставлены всего несколько ребят, их опросили, ко всем вызваны родители, в законном порядке составили протоколы. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома», — сказала Ярославская.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об актах агрессии и провокациях, направленных против сотрудников Росгвардии и МВД на акциях. Она подчеркнула, что обязана отстаивать права и тех россиян, кто находится при исполнении своих обязанностей.