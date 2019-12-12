Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.

Жириновский заявил, что долгие каникулы ни к чему хорошему не приводят. По его мнению, на работу надо выходить уже 3 января, а остаток выходных прибавить к отпуску.

«Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», — приводит РИА «Новости» слова руководителя думской фракции.

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Он также обратил внимание Путина на то, что некоторые губернаторы уже сделали 31 декабря выходным днем в своих регионах. Сейчас идет много разговоров о том, чтобы закрепить за последним днем в году статус выходного.

Региональные власти некоторых субъектов решили реализовать эти планы уже в 2019 году. Так, отдыхать 31 декабря будут на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, в Псковской, Ленинградской, Курганской областях и ряде других регионов.