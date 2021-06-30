Предприниматель из Сургута во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался президенту РФ на невыгодные условия кредитов для бизнеса. Россиянин посетовал на высокие ставки и малые сроки, поинтересовавшись, будет ли поддержка властей.

Предприниматель рассказал, что пытался взять кредит на развитие бизнеса, но условия его ужаснули. Ставки очень высокие — от 18% и выше. Сроки — до трех лет. А еще требуют залог. Он спросил, будут ли власти поддерживать предпринимателей в этих вопросах.

Президент заявил, что прекрасно понимает, о чем идет речь. Но напомнил, что правительство уже приняло ряд мер для поддержки бизнеса в период пандемии.

«Малый и средний бизнес чрезвычайно важен. Конечно, в условиях пандемии он пострадал больше всех, мы отдаем себе отчет. Мы предприняли целый набор мер, чтобы поддержать: и кредиты под нулевую ставку, под 2% с погашением, если сохраняется численный состав работающих. Пролонгация, снижение ставок. Это серьезный, большой набор мер», — сказал Путин.

Однако организовать кредитование без залога — это тонкая вещь, отметил глава государства.

«Прийти за деньгами — дело несложное, но как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему», — объяснил Путин.

Опасно принимать решения, которые могут раскачать финансовую платформу, добавил он.

Путин при этом согласился, что кредит под 18% годовых — это действительно многовато. Учитывая, что средняя ставка в России — 12%, по его словам. Но есть и льготные формы.

«У нас льготное кредитование: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% к этой ключевой ставке. Получается 8,25%, по-моему. Это гораздо лучше, чем 18% и даже 12%», — сказал президент.

В прошлом году на эти цели выделили триллион рублей. Казалось бы, это большие деньги, но на самом деле — недостаточные, признал Путин.

«Мы, конечно, будем и дальше развивать эту систему, это вопрос бюджетных возможностей и ограничений. Но 18% — это многовато», — заключил глава государства.