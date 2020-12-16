В Москве ежедневно выявляют до 150 нарушений сантребований

Каждый день в столице фиксируют более 150 нарушений санитарных требований. Их выявляют в местах торговли, бытовых услуг и общественного питания. Данные поступают в департамент торговли и услуг города.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий профильный столичный департамент.

«В среднем, чуть больше 150 нарушений мы выявляем [ежедневно] в предприятиях торговли, общепита», — сказал Немерюк.

Он также рассказал ТАСС, что с 12 мая масочно-перчаточный режим был нарушен в Москве более 285,5 тысячи раз. Более 37 тысяч предприятий и организаций нарушили за это время нарушили режим повышенной готовности. За повторные нарушения была приостановлена деятельность свыше 200 организаций. Сейчас половина из них устранила нарушения и возобновила работу.

Ранее Немерюк опроверг возможность введения локдауна в Москве на Новый год. По его мнению, предпосылок к этому нет, и столица ждет туристов, которые решили приехать в столицу на праздники.