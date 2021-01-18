Обладателей поддельных карт техосмотра с 1 марта будут штрафовать

В соответствии с изменениями в законе о техосмотре транспортных средств, который вступит в силу 1 марта, прохождение проверки придется подтверждать фотографиями. Диагностические карты без осмотра машины будут аннулировать.

Об этом газете «Известия» рассказали в Российском союзе страховщиков (РСА). Фотофиксацию надо будет производить при въезде и выезде из сервисной станции. Эти изображения вместе с координатами места проведения ТО, временем его начала и окончания, сведениями технического диагностирования будут занесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), которую ведет МВД.

Диагностическую карту подтвердит электронная подпись технического эксперта, проводившего техническое диагностирование ТС. Карта на бумажном носителе потребуется только при выезде за границу России. Данные в ЕАИСТО будут храниться не менее пяти лет.

Штраф за отсутствие диагностической карты для физических лиц с 1 марта 2021 года составит две тысячи рублей.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов заявил, что эта мера должна повысить ответственность автовладельцев. Сейчас их за отсутствие карты не наказывают.

«При этом доля автомобилей старше 10 лет составляет более 50%, и такие машины могут представлять реальную опасность для других автовладельцев и пешеходов», — сообщил Ефремов.

Диагностическая карта может быть аннулирована в нескольких случаях — если реально осмотр не проводился, не соответствовал требованиям безопасности или состоялся с нарушениями правил.

Результаты проверки, проведенной не аккредитованными в РСА операторами, вноситься в общую базу не будут. За выдачу диагностической карты без реального осмотра выдавшие ее организации будут штрафоваться на сумму 100-300 тысяч рублей.

От техосмотра правительство России освободило городской наземный электротранспорт, трактора, самоходные дорожно-строительные, военные машины и служебные авто силовых структур.