Силуанов рассказал о результатах применения прогрессивной шкалы НДФЛ

Правительство России не может не реагировать на изменения, которые происходят. Становится все очевиднее, что эра углеводородов заканчивается и к этой ситуации надо адаптироваться. В том числе, с помощью налоговых мер. В прошлом году налоговая нагрузка на сырьевой бизнес была увеличена. Но налоговый маневр надо продолжать, стимулируя перспективные секторы экономики.

Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, необходимо донастроить налоговую систему для малого бизнеса, сделав ее более комфортной.

Силуанов заявил, что введение в прошлом году прогрессивной шкалы НДФЛ было абсолютно выверенным решением и себя оправдало.

«Люди с высокими доходами платят по чуть более высокой ставке, чем остальные. При этом решение было принято таким образом, чтобы они понимали, куда направляются их деньги — они идут на помощь тяжелобольным детям. То есть налог носит, как мы говорим, целевой, окрашенный характер, и обеспеченные граждане понимают, что помогают выполнить важную социальную задачу», — разъяснил министр.

По его мнению, такой подход повышает социальную ответственность и формирует доверие к государству.

Антон Силуанов добавил, что пока у правительства нет планов по изменению действующей системы. Кабмин не рассматривает увеличение налогообложения физических лиц в формате повышения ставки НДФЛ.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов ранее предложил россиян, получающих до 204 тысяч рублей в год освободить он уплаты НДФЛ. По его мнению, ставку надо увеличить до 35% для тех, кто ежегодно зарабатывает 100 миллионов рублей.