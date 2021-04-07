Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» совместно с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму России законопроект, предлагающий отменить увеличение пенсионного возраста и запретить реформы в сторону его увеличения до 2035 года. Уже принятый закон нужно признать утратившим силу.

С документом можно ознакомиться в электронной базе данных парламента. Депутаты хотят с 1 июля 2021 года признать утратившим силу закон повышающий пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Они предложили запретить его пересматривать до 2035 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что повышение пенсионного возраста проводилось без широкой общественной и экспертной дискуссии. Были недостаточно проработаны экономические, социальные и иные последствия.

«При этом Правительство Российской Федерации, выступая автором указанной инициативы и обосновывая ее принятие сложившейся демографической ситуацией, не предприняло иных возможных путей решения указанной проблемы в части покрытия дефицита Пенсионного фонда России», — указали депутаты.

Они отметили, что принятое решение стало беспрецедентным за почти 90 лет истории страны. Помимо этого, оно породило ряд существенных правовых неопределенностей. Тем более, что фактическая реализация закона не совпала с прогнозами организаторов пенсионной реформы.

Накануне, комментируя заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина об увеличении пенсионного возраста в 2022 году, спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул недопустимость запугивания людей неподтвержденными слухами.