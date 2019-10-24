Путин в шутку пообещал часть зарплаты президенту Египта

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который выступил сопредседателем первого саммита между Россией и странами Африки в Сочи. И пошутил, что теперь ему придется отдать ему часть своей зарплаты.

По словам Путина, египетские коллеги очень помогли в организации саммита, и если бы не они, то форум в таком виде, в каком он в итоге получился, никто в итоге так и не увидел бы.

«И кроме всего прочего, как вы видите, на протяжении всего сегодняшнего дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что это часть моих обязанностей, конечно», — в шутку отметил российский лидер.

Экономический форум и саммит «Россия — Африка» прошел в Сочи 23 и 24 октября.