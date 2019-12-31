Рецепты оливье, «Мимозы» и селедки под шубой. Готовим быстро и просто

Последний рабочий день в 2019 году медленно подходит к концу, а значит, совсем скоро наступит момент, когда нужно будет бежать домой и ставить варить овощи для салатов. Чтобы вы не теряли времени на поиск нужных рецептов, «360» проделал эту работу для вас. Оливье, «Мимоза» и селедка под шубой — классика, проверенная нами.

Оливье

Несмотря на то, что оливье, или «Русский салат», как его называют во всем мире, является безусловной новогодней классикой, способы его приготовления исчисляются десятками. На сайтах можно найти такие пояснения: рецепт от бабушки, настоящий советский, классический. Можно долго спорить о том, нужно ли добавлять в салат колбасу, ветчину или вареную говядину, но мы просто расскажем, как сделать оливье, который всем понравится.

Для внушительной порции оливье (а именно такая и нужна на Новый год), нужно взять семь картофелин, пять морковок, шесть маринованных огурцов, банку консервированного горошка, шесть куриных яиц, 300 граммов докторской колбасы, майонез и соль по вкусу.

В первую очередь нужно отварить картофель, морковь и яйца. Затем все ингредиенты нарезать, переложить в салатник, перемешать, посолить и заправить майонезом прямо перед подачей.

Если хочется одновременно удивить гостей и приготовить оливье, колбасу можно заменить говяжьим языком, копченой куриной грудкой или креветками.

«Мимоза»

Этот салат любят в России не только за вкус, но и за яркий и праздничный вид. При приготовлении «Мимозы» экспериментируют реже, но и тут бывают варианты. Главное — не забыть подготовить прозрачный салатник, чтобы блюдо предстало перед гостями во всей красе.

Источник фото: flickr

Для «Мимозы» понадобятся две картофелины, банка рыбных консервов, две морковки, три яйца, 100 граммов сыра, зеленый лук и лук репчатый, майонез по вкусу.

Сначала нужно отварить картофель, морковь и яйца. Рыбу размять, отваренные яйца разделить на белки и желтки, потереть все ингредиенты в различные емкости (можно это делать и по ходу). Затем начать укладывать слоями, каждый слой промазывается майонезом. 1 — размятый картофель, 2 — рыбные консервы с репчатым луком, 3 — морковь, 4 — яичные белки, 5 — тертый сыр и яичные желтки, но без майонеза. Полученный салат украсить нарезанным зеленым луком.

Перед подачей салат должен постоять 15 минут.

Селедка под шубой

С этим салатом придется потрудиться, зато он один из самых калорийных, так что затраченная энергия компенсируется с лихвой во время застолья.

Источник фото: Wikipedia

Для приготовления этого салата понадобится по полкилограмма картофеля, моркови, свеклы и соленой селедки, две луковицы, четыре яйца, перец, соль и майонез.

Картошку и морковь нужно отварить и нарезать аккуратными кубиками, свеклу тоже отварить, а потом натереть на средней терке. Филе сельди избавить от костей, если они в нем остались после фабричной обработки, и нарезать аккуратными мелкими кубиками. Отваренные яйца тоже натереть, предварительно очистив от скорлупы. Важно все компоненты сначала по отдельности перемешать с майонезом, а потом выкладывать слоями. Последовательность должна быть такой: картофель, морковь, яйца, селедку и свеклу. Салат должен пропитаться перед подачей в холодильнике в течение часа.

Кстати, в классическом варианте первым слоем шла селедка, но так она отдает много сока в тарелку, так что со временем хозяйки ее стали класть в середину.