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    14 апреля 2021, 12:11

    Представительство «Абрау Дюрсо» откроется в Красноярске

    Гора Орлов

    Представительство «Абрау Дюрсо» появится в Красноярске. Об этом рассказал президент компании Павел Титов в разговоре с «ФедералПресс».

    «Это город прекрасный, перспективный, пока открываем здесь свое „посольство“», — заявил он.

    Он поделся информацией о том, что будущее представительство будет иметь ателье вина, где планируется совершать дегустрации и реализовывать товар. Также есть варианты развития этого бизнеса в формате общепита. Точных сроков окончания и старта проекта Титов не озвучивал.

    Аналогичное представительство на сегодняшний день уже имеется в Иркутске.