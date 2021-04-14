Представительство «Абрау Дюрсо» откроется в Красноярске

Представительство «Абрау Дюрсо» появится в Красноярске. Об этом рассказал президент компании Павел Титов в разговоре с «ФедералПресс».

«Это город прекрасный, перспективный, пока открываем здесь свое „посольство“», — заявил он.

Он поделся информацией о том, что будущее представительство будет иметь ателье вина, где планируется совершать дегустрации и реализовывать товар. Также есть варианты развития этого бизнеса в формате общепита. Точных сроков окончания и старта проекта Титов не озвучивал.

Аналогичное представительство на сегодняшний день уже имеется в Иркутске.