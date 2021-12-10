Появился рецепт вкуснейшей закуски на Новый год, которая готовится всего за три минуты

Новогоднее застолье — это всегда множество вкусностей, большую часть из которых заготавливают заранее. Для того, чтобы праздник не потребовал слишком много хлопот, существуют рецепты закусок, которые можно соорудить на совсем скорую руку. Одним из них поделилось издание «Главред».

Среди вкусных, сытных, но в то же время простых в приготовлении закусок лидируют канапе. Первый рецепт — канапе с ветчиной и сыром «Филадельфия». Для него понадобятся:

- Багет — 10 кусочков

- Ветчина

- Помидоры — черри 5 штук

- Сыр Филадельфия

- Зелень — по вкусу

- Оливки или маслины

- Шпажки.

Багет можно выбрать из любого хлеба. Главное — нарезать его красивыми кусочками и промазать сыром Филадельфия. После следует выложить на него аккуратный листик салата и ветчину, тоже красиво оформленную. Затем вымытые помидоры черри разрезаем, кладем поверх оливку и закрепляем получившуюся конструкцию с помощью шпажки.

Следующий рецепт — с болгарским перцем. Для него необходимы:

- Хлеб тостовый или сухарики

- Маслины

- Буженина или балык

- Маслины

- Свежий огурец

- Болгарский перец

Хлеб для тостов надо нарезать в красивой форме, промазать маслом или соусом, а сверху положить буженину. Мытые огурцы режем потоньше, а болгарский перец оформляем кубиками, выкладывая сверху маслины. Закрепляем шпажками.

Еще один вкусный рецепт — морской, с лососем и креветками. Для него необходимы:

- Темный хлеб или сухарики

- Сливочный сыр

- Семга или Форель

- Креветки

- Огурец

— Зелень

Из темного хлеба вырезаем круг, подсушиваем на сковороде, моем огурцы и тоже вырезаем из них кружочки. Рыбу режем потоньше и сбрызгиваем лимонным соком. Уже хрустящий хлеб смазываем сыром, сверху кладем кусочек рыбы и огурец. Декорируем зеленью. Вместо лосося можно использовать креветку, и в таком случае лучше добавить оливки.