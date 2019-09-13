День любви и денежной удачи. Экстрасенс назвала пятницу 13-е исключительно удачной

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с «360» назвала страх перед пятницей 13-м абсурдным. По ее мнению, это хороший день. Тем более 13 сентября.

Дарья сообщила, что этот день очень хорош для ведьм, колдунов экстрасенсов и людей, обладающих сверхспособностями.

«Некоторые сильно преувеличивают значение совпадения дня недели и даты. С точки зрения эзотерики, пятница посвящена Венере. Каждый день недели имеет определенное планетарное значение. По каббалтистике, единица означает высшую силу, а тройка — треугольник, в котором заключены настоящее, прошлое и будущее. Чертова дюжина несет удачу. В этот день можно выиграть в лотерею, особенно если вы в нее не верите», — сообщила ясновидящая.

Дарья заявила, что пятница 13 сентября достаточно успешный в деньгах день.

«В том смысле, что, если у вас в этот день займут деньги и не вернут их, они все равно появятся какие-то другим способом. Если в этот день вы что-то отдаете, оно всегда вернется», — сообщила экстрасенс.

По ее словам, именно в этот день сработает положенный под левую пятку пятак. Кроме того, сны в этот день являются вещими, пророческими.

«Чтобы узнать будущее, положите в изголовье круглое или овальное зеркало. И обязательно подумайте о своей проблеме перед сном», — предложила Дарья.

Она также посоветовала в пятницу 13-е попытаться улучшить свою личную жизнь.

«Если вам не отвечают взаимностью, возьмите две восковые свечи, сплетите их в косичку так, чтобы фитили соприкасались. Затем скажите: Как свечи свиты, так и мы с тобой свиты». И назовите его», — предложила ясновидящая.

Дарья Миронова рассказал, что с точки зрения магии места в пятницу 13-го она обратила бы внимание на юг и юго-восток Москвы и Московской области.

«Все зависит от положения Луны. Сейчас она в созвездии Девы в третьем аспекте. Поэтому я бы обратила внимание на огненную стихию. Возможны пожары, автоаварии, ссоры и конфликты», — посоветовала экстрасенс.

Дарья Миронова также предложила в этот день носить с собой в качестве талисмана тигровый глаз или желтый топаз. Эти камни принесут удачу и помогут реализовать самые несбыточные желания.

«И еще один фактор. Такая Луна как сейчас бывает раз в 30 лет. Если вы творили какие-то добрые дела, сейчас можно будет собрать урожай. Активируются различные возможности и резервы, то, что вы недополучили в жизни. Но и плохое может вернуться», — предостерегла ясновидящая.