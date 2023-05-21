Спецоперация 21 мая 2023, 20:55 Звуки взрывов прогремели в Харькове — СМИ УНИАН: в Харькове раздались взрывы РИА «Новости»

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В Харькове на фоне воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Сообщают о взрывах в Харькове», — написало агентство.

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Воздушную тревогу в Харьковской области, согласно сервису оповещения населения, объявили в 19:30. Глава военной администрации региона Олег Синегуб в Telegram-канале обратился к жителям с просьбой не игнорировать звуки сирен.

Накануне в Киеве прогремело не менее 10 взрывов. В результате падения обломков произошло возгорание на крыше 10-этажного здания в Дарницком районе города. Киевлян просили не покидать укрытия, гудела воздушная тревога.

Взрывы 19 мая раздавались в Никополе Днепропетровской области, воздушную тревогу на территории региона не объявляли.

ВСУ готовятся к контрнаступлению, но оно может закончиться для Украины потерей Харькова и Одессы. В США считают, что в результате ответного российского удара эти два города перейдут под контроль Москвы.