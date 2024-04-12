Спецоперация 12 апреля 2024, 00:31 Звезда украинской «Лиги смеха» получил тяжелое ранение в зоне СВО Комика и добровольца «Азова» Виктора Розового тяжело ранило в голову в зоне СВО РИА «Новости»

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Известного украинского комика и бывшего победителя местной «Лиги смеха» Виктора Розового тяжело ранило в голову в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на супругу юмориста Ольгу.

«Звезда украинской „Лиги смеха“ Виктор Розовый получил осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания», — уточнил канал.

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По словам его жены, комика уже прооперировали, он находится в сознании. Теперь ему предстоит реабилитация.

Розовый ушел на фронт добровольцем в феврале 2022 года, вступив в националистический полк «Азов»*, который затем преобразовали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что своим новым контрнаступлением президент Украины Владимир Зеленский полностью истребит украинцев.

В российском Минобороны предсказали окончательный разгром ВСУ и катастрофу для Украины в случае реализации планов Зеленского, относящихся к новому контрнаступу.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.