«Звезда» сообщила о работе российской артиллерии по ВСУ под Авдеевкой

Союзные силы сменили тактику ведения боев под городом Авдеевка в Донецкой Народной Республике, сообщил военкор телеканала «Звезда». По его словам, сейчас военные делают упор на работу артиллерии.

«Сегодня постепенно, аккуратно вперед двигается пехота при постоянном огневом воздействии артиллерии», — рассказал военкор Дмитрий Астрахань.

Телеканал опубликовал кадры с места боев. На видео — пролет российских вертолетов, а также артиллеристы. Один за одним они совершают выстрелы по позициям противника.

По словам корреспондента Романа Закурдаева, сейчас военные ведут огонь по целям примерно в 17 километрах. Артиллеристы стреляют как залпом всей батареи, так и производят одиночные выстрелы.

Авдеевка находится примерно в 13 километрах от Донецка. Украинские военные сегодня утром дважды ударили по столице ДНР. Снаряды прилетели в Киевский район города.