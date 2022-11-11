11 ноября 2022, 15:27
«Звезда»: российские саперы продолжают освобождать от мин аэропорт Мариуполя
В окрестностях Мариупольского аэропорта российские саперы продолжают освобождать территории от мин с помощью робота «Уран-6». Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Робот-сапер, по словам военных, оснащенный специальным катковым траллом, при обнаружении мины сразу же ее взрывает.
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Как рассказал корреспондентам оператор-сапер с позывным «Циркач», для освоения робота ему понадобилось всего несколько дней.
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«Принцип гаджета. Тоже самое. Вводишь пароль, такие же джойстики — вправо, влево. Сенсорный экран. Как бы ничего тут такого сложного нет. Могут все научиться», — сообщил военный.
Мариуполь
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