Спецоперация 11 ноября 2022, 15:27 «Звезда»: российские саперы продолжают освобождать от мин аэропорт Мариуполя

Читать 360tv в

В окрестностях Мариупольского аэропорта российские саперы продолжают освобождать территории от мин с помощью робота «Уран-6». Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Робот-сапер, по словам военных, оснащенный специальным катковым траллом, при обнаружении мины сразу же ее взрывает.

Реклама

Как рассказал корреспондентам оператор-сапер с позывным «Циркач», для освоения робота ему понадобилось всего несколько дней.

Реклама

«Принцип гаджета. Тоже самое. Вводишь пароль, такие же джойстики — вправо, влево. Сенсорный экран. Как бы ничего тут такого сложного нет. Могут все научиться», — сообщил военный.