Спецоперация 25 марта 2024, 12:22 «Звезда»: российские саперы нашли в Авдеевке подземный ход между домом и позициями ВСУ

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Российские саперы, проводя мероприятия по разминированию в Авдеевке, обнаружили в жилом дворе подземный ход. Туннель вел к огневой точке ВСУ, рассказал сайт телеканала «Звезда».

«Таких вот <…> сообщений националисты построили очень много», — отметил корреспондент Андрей Лазарев.

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Еще один из дворов и частный дом украинские боевики, судя по всему, использовали как огневую позицию. Там нашли РПГ-75 иностранного производства и другое оружие.