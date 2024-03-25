25 марта 2024, 12:22
«Звезда»: российские саперы нашли в Авдеевке подземный ход между домом и позициями ВСУ
Российские саперы, проводя мероприятия по разминированию в Авдеевке, обнаружили в жилом дворе подземный ход. Туннель вел к огневой точке ВСУ, рассказал сайт телеканала «Звезда».
«Таких вот <…> сообщений националисты построили очень много», — отметил корреспондент Андрей Лазарев.
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Еще один из дворов и частный дом украинские боевики, судя по всему, использовали как огневую позицию. Там нашли РПГ-75 иностранного производства и другое оружие.
ВСУ
Авдеевка
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