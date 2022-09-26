«Звезда»: морпехи ТОФ показали, как побеждают противника во время спецоперации с помощью дронов | 360°

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«Звезда»: морпехи ТОФ показали, как побеждают противника во время спецоперации с помощью дронов

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Дроны с боеприпасами позволяют российским морпехам бороться с противником с высоты нескольких десятков метров. Об этом сообщили военные корреспонденты телеканала «Звезда», освещающие события на территории спецоперации.

Несмотря на то, что использование дронов далеко не военная технология, по словам военных, она является действенной.

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«В современном бою сейчас она очень важна, так как можно разведать вглубь тыла противника… Обнаружить группы пехоты, навести на них артиллерию, либо самим отработать „сюрпризом“», — рассказал изданию старший разведчик-радиотелефонист Александр.

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Военные стараются действовать с максимально возможной тишиной, чтобы не быть замеченными.

«Главная хитрость наша — тишина. Тихо подойти и захватить. Если нас заметят, стараются отстреляться, что бывает редко. При входе наших парней в окопы, как правило, мы забираем оттуда пленных», — добавил командир десантно-штурмового отделения Юрий.

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