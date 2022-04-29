Минобороны показало новые факты зверств бандеровцев во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны и после нее украинские националисты творили чудовищные зверства в отношении мирных жителей и советских военных. Об том свидетельствуют новые архивные документы, которые опубликовало Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!», сообщил телеканал «Звезда».

В частности, опубликованы факты о действиях одного из бандеровцев* по имени Константин Васьков, служившего в гитлеровской полиции.

«В стремлении выслужиться он пытал и убивал мирных жителей. Васько расстрелял старика, а также двух советских девушек. При его содействии в 1942 году арестованы 10 человек, которых обвинили в симпатии к советской власти и зверски замучили», — сообщило ведомство.

Ранее Минобороны также опубликовало справки из архивов, в соответствии с которыми украинские националисты пытали и убивали мирных жителей и военнослужащих, разрушали объекты народного хозяйства и инфраструктуру.

Несмотря на решительные меры по борьбе, украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.