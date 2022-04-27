Российская авиация уничтожила украинские ЗРК С-300 и «Оса АКМ»

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 39 военных объектов Украины. Среди них два зенитно-ракетных комплекса: С-300 и «Оса АКМ». Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские военные летчики нанесли авиаудары по двум укрепленным районам и 27 местам сбора живой силы и боевой техники украинской армии. В результате они уничтожили 210 националистов и 43 бронеавтомобиля.

Удары ракет воздушного базирования поразили два командных пункта подразделений ВСУ и 15 районов скопления украинских боевиков.

Российская артиллерия за день провела более 300 залпов, поразив три склада боеприпасов, 14 пунктов управления и 292 местонахождения войск противника.

Средства противовоздушной обороны в районе села Черкасская Лозовая подбили вертолет Ми-24 украинских войск. Кроме того уничтожено два беспилотника.

Всего с начала проведения специальной операции Украина потеряла: 141 самолет и 111 вертолетов, 609 беспилотников, 275 зенитно-ракетных комплексов, 2616 танков и бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц военной автомобильной техники.