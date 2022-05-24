Распознать цель за три секунды. Боевую работу расчетов ЗРК «Бук-М3» показали на видео

Минобороны показало видео боевой работы расчетов российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». В составе ЗРК есть многоканальная радиолокационная станция, которая позволяет обнаруживать, захватывать сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов: от беспилотников до баллистических ракет.

«У комплекса достаточно много специальных режимов работы, один из которых предназначен именно для баллистических целей», — пояснил один из военнослужащих.

По словам его сослуживца, программа обеспечения комплекса позволяет производить распознавание воздушных целей буквально за три-пять секунд.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, «Бук-М3» можно считать всеракурсным средством ПВО.

«Транспортно-пусковые контейнеры сокращают время подготовки к бою и время перезарядки — ракеты достаточно поместить на специальные салазки, ювелирной точности от расчета не требуется», — отмечал он ранее в беседе с РИА «Новости».

Помимо этого, специалист обратил внимание на еще одну важную деталь — этот ЗРК может применять зенитные ракеты как с самой пусковой установки, так и с транспортно-заряжающей машины. Они тоже размещены в транспортно-пусковой установке.