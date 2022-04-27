России предложили создать зону повышенной опасности на границе с Украиной

Политолог Сергей Станкевич предложил законодательно закрепить понятие зоны повышенной военной опасности в связи с обстрелами Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной. Какие меры, по его мнению, должны действовать на такой территории — в рассказе для «360».

Далее — прямая речь собеседника.

Думаю, что мы видим проблемы в нашем законодательстве. У нас три региона: Брянская, Курская и Белгородская области, — являются территорией повышенной военной опасности. Понятия такого в законе нет. У нас есть военное и чрезвычайное положение в законодательстве.

Что здесь особенно опасно: используются беспилотники, которые сложно увидеть, эффективной защиты пока не придумано. Тут действительно могут быть серьезные неприятности. Не такие, как с нефтебазой. По некоторым сообщениям, были атакованы склады с боеприпасами, тут могут быть потери.

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Есть некая промежуточная ситуация, зоны повышенной военной опасности могут определяться как территории на определенном отдалении от государственной границы, там необходимо проводить различные профилактические мероприятия и эвакуировать население. Не в добровольном порядке, как сейчас, а настойчиво предлагать переехать. Нужны особые меры, которые в мирное время не применяются. Собирается совещание законодательных органов, может быть, там они рассмотрят введение этого понятия.

Все-таки [нужно] создание территорий, например, полосы шириной 100 километров от границы, где ввести ситуацию повышенной военной опасности, отселить население и исходить из того, что любой в этой зоне будет подозреваемым лицом. Тут дело законодательных актов. Если есть законный режим, это всегда эффективнее

Нужно принимать меры, в том числе и законодательные. Есть еще территория, к которой Россия имеет отношение: Приднестровье. Там тоже идут атаки на «Колбасную», склад с боеприпасами, там их в свое время было 42 тысячи тонн, крупнейший в мире! Сейчас там около 22 тысяч тонн боеприпасов хранится. Если это сдетонирует, то детонация будет равносильна взрыву ядерной бомбы в 10 килотонн. Тут нужно серьезные меры принимать по обеспечению безопасности, есть о чем подумать.