Золотые медали российского образца вручили выпускникам в Мариуполе и Бердянске

Выпускникам школ Мариуполя и Бердянска вручили золотые медали российского образца. Торжественная церемония прошла в День России, сообщила директор мелитопольского департамента образования и науки Елена Шапурова.

«У нас сегодня на выпускном праздничном концерте были вручены только золотые медали российского образца. Аттестаты готовятся к печати и в течение недели будут выданы выпускникам. Они будут российского образца», — привел слова Шапуровой ТАСС.

Как уточнила директор департамента, золотые медали получили 13 выпускников. Еще три золотые медали вручили в Бердянске.

Сейчас в Мелитополе находится министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отправился в город с рабочей поездкой. Глава Минпросвещения пообещал, что выпускников запорожских школ максимально обеспечат местами в вузах. Для молодых людей предусмотрели специальные квоты.

Приазовская часть Запорожской области находится под контролем российских военных. Территорию освободили от украинских националистов в ходе спецоперации. Мелитополь объявили временной столицей региона, так как Запорожье пока контролируют ВСУ.