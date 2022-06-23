Войска ЛНР заблокировали Золотое и Горское

Города Золотое и Горское в Луганской Народной Республике полностью заблокированы войсками ЛНР. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

По его словам, из этих населенных пунктов войска ВСУ на протяжении последних восьми лет обстреливали мирных людей.

«Уже есть определенные сигналы, что некоторые военнослужащие Украины готовы сложить оружие, но точных цифр я подтвердить не могу», — заявил дипломат.

Всего на территории Золотого и Горского рассредоточены порядка двух тысяч украинских военных.

«В этом районе собрана серьезная боевая техника ВСУ, сейчас они оказались в котле», — добавил Мирошник.

ТАСС сообщал, что утром 23 июня войска ЛНР начали бои за населенный пункт Белая Гора.