Спецоперация 05 марта 2024, 00:31 Знамена участвовавших в освобождении Авдеевки подразделений появились у въезда в город Соловьев: у въезда в Авдеевку появились знамена подразделений ВС России РИА «Новости»

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У въезда в Авдеевку развеваются боевые знамена подразделений, которые участвовали в освобождении населенного пункта. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.

«Слава Армии России! Слава Русскому Солдату! Спасибо вам, парни!» — написал ведущий.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр». Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра.

Отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным, заявили украинские бойцы. Один из военных признался, что это была «дорога смерти». После выхода из Авдеевки по колонне ВСУ ударила российская артиллерия.

Бойцам ВСУ России, освободившим населенный пункт, вручили государственные награды. Командир взвода 90-й танковой дивизии с позывным Бес отметил, что солдаты взяли важную высоту и зачистили микрорайон.