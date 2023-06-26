Спецоперация 26 июня 2023, 08:31 Знают, что это дорога в ад. Украинские войска отказались от наступательных действий на Артемовск РИА «Новости»: ВСУ под Артемовском отказались от наступательных действий и ушли в оборону РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не ведут наступательные действия на Артемовск, они заняли оборонную позицию. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки Вооруженных сил России.

«Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — поделился спикер.

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Разведчик добавил, что под контролем находится дорога, ведущая в Артемовск, по которой украинские боевики снабжают передовые позиции. Собеседник агентства отметил, что ВСУ называю ее дорогой в ад.

Если российские войска замечают машину противника, то ликвидируют ее с помощью противотанковой управляемой ракеты. Наблюдение за территорией военные ведут с помощью дронов, а также тепловизоров.

Российские подразделения выдавливают ВСУ с позиций дальше Артемовска. Разведка передает координаты противника, танковые экипажи, снайперы и артиллерия их принимают и ведут работу.

Большинство военной техники, которую использует Украина, — западная. Но даже она не спасает ВСУ от поражений, поскольку российское вооружение все равно оказывается эффективнее.