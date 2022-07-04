04 июля 2022, 12:35
Значительные потери. Минобороны РФ рассказало об атаке на ВСУ в Харькове
Минобороны РФ: ВСУ потеряли 200 бойцов при атаке по пунктам временной дислокации в Харькове
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Только при атаке на пункты временной дислокации в Харькове они лишились 200 бойцов, сообщило Минобороны РФ.
Воздушно-космические силы нанесли высокоточным оружием удары по пунктам временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад в Харькове. В результате украинские войска лишились около 200 бойцов и 19 единиц техники.
«Противник несет значительные потери на всех направлениях», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, ВКС России ударили по четырем украинским взводам РСЗО в ДНР и уничтожили семь пунктов управления.
Тем временем войска начали наступление на Северск сразу с двух направлений. Это позволит им продвинуться в сторону Славянска и Краматорска.