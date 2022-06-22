Ежедневные потери ВСУ значительно выросли

Украинская армия за минувшие сутки понесла значительные потери как в живой силе, так и технике. Количество ликвидированных боевиков ВСУ увеличивается с каждым днем. Об этом «360» в ходе разбора брифинга Минобороны России заявил специалист по межнациональным конфликтам и политолог Евгений Михайлов.

Отдельно он отметил новую информацию об уничтоженных российскими войсками иностранных наемниках.

«На стороне киевского режима воюют сотни и тысячи наемников. Они не успевают повоевать и заработать денег на убийствах мирных граждан Донбасса и российских солдат, как их ликвидируют», — подчеркнул Михайлов.

Политолог отметил, что больше всего его поразила информация о массовом отказе украинских военных выполнять преступные приказы командования. По его словам, речь идет об отказе целых подразделений и частей, которые покидают окопы.

Эксперт подчеркнул, что сегодня украинские СМИ сообщили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске. По мнению Михайлова, этот удар — очередное свидетельство того, что ВСУ не готовы выступать против профессиональных военных, а готовы работать только против объектов гражданской инфраструктуры. Но ответ российской армии не заставит себя ждать.

«Украинские СМИ косвенно подтвердили образование первого крупного котла в Донбассе, куда попали более двух тысяч бойцов ВСУ. Это можно рассматривать как месть за удар по НПЗ в Новошахтинске. Не исключаю, что через некоторое время мы увидим еще несколько таких котлов», — подытожил Михайлов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что удар высокоточного оружия Воздушно-космических сил поразил до 500 украинских военных 59-й механизированной бригады и их вооружение, которые захватили цеха Николаевского судостроительного завода «Океан».

Кроме того, убиты восемь американских и британских наемников. Еще 30 иностранцев, принимающих участие в боевых действиях за деньги, получили ранения и эвакуировались, чтобы не попадать в плен.

Также военные батальона 57-й мотопехотной бригады оставили свои позиции, отказавшись выполнять приказы командования. Ушло с передовой более 60% личного состава.