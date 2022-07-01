Остров Змеиный станет мертвой землей

Остров Змеиный стал «мертвой землей», а обмен пленными еще больше поднимет боевой дух армии. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в разговоре с «360» прокомментировал последние события специальной военной операции России.

Далее — прямая речь.

Обмен пленными повысил боевой дух

Обмен пленными — это в любом случае хорошая вещь. Голова за голову — старый и проверенный принцип. Жизни наших ребят, бойцов Донецкой и Луганской милиции однозначно стоят дороже, чем военнопленные ВСУ. Учитывая, что у нас их (украинских военных — прим. ред.) около шести тысяч, то нет никаких сложностей, чтобы их поменять.

У Следственного комитета РФ было достаточно времени, чтобы выяснить, кто есть кто среди пленных с «Азовстали» и чем они занимались. Причастных к издевательствам над мирными жителями и нашими военнослужащими не меняли. На Украину отправились простые призывники, которые волею случая оказались на мариупольском заводе.

Такие обмены нужно только приветствовать. Они повышают боевой дух в армии, и многие из тех, кого мы вернули, скоро опять окажутся на передовой в составе своих подразделений.

Остров Змеиный — мертвая земля

Когда-то в советские времена мне довелось побывать на острове Змеиный. Он был закрытым военным объектом, на котором была погранзастава. Там стояли старые системы электронного наблюдения — оттуда мы наблюдали за Румынией и отслеживали движение различных кораблей около нее.

Змеиный — остров на скалах, там нет подземных сооружений. Генштаб ВСУ хочет вернуть туда гарнизон, но это глупо. Мы оттуда ушли, так как его постоянно обстреливали украинцы из своей дальнобойной артиллерийской установки «Богдана» с расстояния 39 километров. Остров был неподвижной мишенью, там негде спрятаться и некуда деться. Всех, кто там находится, можно легко расстреливать из любых систем — ракетами, снарядами с кораблей.

Стратегически значение у Змеиного есть, но лишь в том случае, если там разместить дорогостоящую аппаратуру слежения, системы радиоэлектронной борьбы. Но постоянные обстрелы со стороны Украины исключали возможность применения такой техники.

Остров будет ничей. Высадятся на нем ВСУ — мы дадим залп или расстреляем с кораблей. Это будет просто мертвая земля, при желании остров можно даже отпустить в море, просто такой задачи никто не ставил. Это не выигрыш и не поражение, просто изменение текущей обстановки в том районе.