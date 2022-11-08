Американский ученый не исключил зимнего перемирия между США и Россией | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 10:12 Американский ученый не исключил зимнего перемирия между США и Россией Бывший дипломат Киммейдж заявил, что Россия и Украина могут заключить временное перемирие Министерство обороны Украины

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Россия и Украина могут заключить временное перемирие на зиму. Это позволит первой перегруппировать войска, второй — пережить холода. Об этом заявил Lenta.ru бывший дипломат и профессор Католического университета Америки в США Майкл Киммейдж.

Он считает, что вероятность объявления режима прекращения огня намного выше, чем проведения мирных переговоров. Ни одна из сторон не примет условия другой — новые российские регионы не станут снова украинскими.

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«[Перемирие] может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — сказал Майкл Киммейдж.

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Ракетные удары повредили энергетическую инфраструктуру Украины минимум на 40%. Местные компании попросили на Западе помощи в закупке оборудования. В стране ввели график отключения электричества, чтобы уменьшить нагрузку на сети, однако это не помогло — 7 ноября энергетики заявили, что дефицит мощности превысил прогнозы на треть, и предупредили о новых сбоях.

Украинский политик и управленец Владимир Олейник заявил, что Украине не хватает газа и угля. Страну отрезали от Запорожской АЭС, энергосистем России и Белоруссии. США согласились поставить оружие, но не деньги на газ. Ситуацию осложнил рост цен на продукты.