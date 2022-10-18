Журналисты «Звезды» выяснили, как работают расчеты ЗРК «Тор» в ходе СВО | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 10:42 Журналисты «Звезды» выяснили, как работают расчеты ЗРК «Тор» в ходе СВО

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Зенитные ракетные комплексы «Тор» могут эффективно сбивать ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня, а также беспилотники и другие воздушные цели. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник расчета Андрей.

После того, как ракета сбивается, расчеты меняют свое расположение. По словам зенитчиков, Bayraktar оказался одной из самых простых целей, несмотря на запугивания.

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«Нас пугали — Bayraktar, Bayraktar. Оказалась — одна из самых простых аэродинамических целей», — добавил военный.

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Беспилотники, по его словам, также как и ракеты получается сбивать одинаково эффективно.